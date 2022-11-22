В Татарстане за 2022 год в дорожные работы вложили 194 млрд рублей

Фото: скриншот трансляции

В текущем году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане составил 194 млрд рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Он отметил, что из этих средств 67,4 млрд были направлены на мероприятия в рамках Программы дорожных работ — 31,8 млрд рублей из федерального бюджета, а 35,6 млрд из республиканского.

Также значительная часть средств направлялась в работы на дорогах федерального значения, проходящих по территории республики.

По словам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова, на сегодняшний день все еще продолжаются работы по реконструкции участка км 735 — км 771 трассы М-7 «Волга». Кроме того, уже завершена реконструкция подъезда к аэропорту Казань, а также начато строительство М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через Каму. Объем работ «Волго-Вятскуправтодора» составил 25,4 млрд рублей, подчеркнул он.

Вместе с этим на продолжение строительства скоростной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 101 млрд рублей. На сегодняшний день для этой трассы уже устроено 130 км земляного полотна и уложено 90 км асфальтобетонного покрытия. Кроме того, завершено строительство 2 искусственных сооружений (из 74), а также надвинуто 1 460 п.м. (из 3342 п.м.) пролетных строений моста через Волгу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в октябре Ханифов рассказал, что в Татарстане строятся республиканские дороги более чем на 73 млрд рублей.

— Мы у себя в Татарстане строим на сегодняшний день дорог более чем на 73 млрд рублей. Из низ 28 млрд — федеральные средства, «Волго-Вятка» 24 млрд составляет, тоже строительство, ремонт, реконструкция — все входит в эти суммы, — заявил он.

По его словам, в строительство и реконструкцию региональных дорог общий объем капиталовложений составляет почти 4 млрд рублей. Работы выполнены на 72%. Количество объектов — почти 60.

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Максим Кокунин