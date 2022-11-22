«Теневой кардинал» Finiko 10 лет назад ездил на Volkswagen Polo

«Теневой кардинал» Finiko Даниэль Магсумов в течение десяти лет ездил на автомобиле Volkswagen Polo, информация об этом содержится на ресурсе drive2.ru.



Магсумов публиковал на сайте отзывы о машине и историю пользования. По его словам, автомобиль он приобретал «с целью всеразличной переделки, так как с детства увлекался автомобилями». Сам он написал, что о покупке «ни на сколько не пожалел».

Из большого списка переделки автомобиля — установка мультимедийной навигационной системы Phantom серии I6, датчиков давления в шинах, парковки, камеры заднего вида; доустановка к головному устройству подголовников со встроенным TV; установка немецкой выхлопной системы FOX Exhaust system; врезка в штатные фары биксеноновой линзы; проклейка для «идеальной тишины в машине» и др.

Volkswagen Polo Mk5 выпускается с 2009 года. Согласно паспортным данным, автомобиль Магсумов приобрел в 2011 году.

Фото: drive2.ru

Накануне один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск Эдвард Сабиров, в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале, рассказал о «теневом кардинале» организации — Даниэле Магсумове и обратился к правоохранительным органам с просьбой задержать его.

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Маргарита Головатенко