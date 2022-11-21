Эдвард Сабиров требует задержания «теневого кардинала» Finiko

Фото: скриншот видеообращения

Один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск Эдвард Сабиров, в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале, обратился к правоохранительным органам с просьбой задержать Даниэля Магсумова.



— Я бы, наверно, хотел попросить правоохранительные органы как можно скорее задержать Даниэля Магсумова и провести очную ставку с Кириллом Дорониным», — сказал Сабиров.

Он также заявил о своей уверенности в том, что Доронин подтвердит, что «именно Магсумов является тем человеком, который похитил все денежные средства и растрачивает их по сей день».

Сегодня Эдвард Сабиров в еще одном своем видеообращении рассказал о «теневом кардинале» организации. Видеообращение опубликовано в telegram-канале «Финико Бенефициар» — позднее сооснователь финансовый пирамиды подтвердил, что канал принадлежит именно ему.

По его словам, «теневого кардинала» зовут Даниэль Магсумов. Он перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова