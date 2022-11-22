Клиенты Альфа-Банка могут посмотреть чеки из магазинов прямо в мобильном приложении

Альфа-Банк добавил чеки за покупки в мобильное приложение — теперь посмотреть чек из магазина можно прямо в смартфоне.

Банк заботится об экологии и минимизирует количество бумаги — например, отказался от бумаги в офисах и большинство процессов перевел в онлайн. Благодаря инициативе «Безбумажный банк» удается сэкономить более 200 тонн бумаги в год, а к безбумажному документообороту подключено 100% корпоративных клиентов.

Чеки печатают на термобумаге, которую нельзя переработать, а токсичные чернила вредят природе, поэтому банк рекомендует отказаться от бумажных чеков.

Чтобы посмотреть свой чек в приложении, нужно открыть «Профиль» — «Настройки» — «Списки покупок» — «Чеки за покупки» в приложении банка на Android и нажать «Включить». В приложении можно уже увидеть чеки из «Ашана», «Ленты», «ВкусВилла», других магазинов, кафе и заправок — новые добавляются каждый день. В декабре чеки появятся и в Альфа-Онлайн.

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