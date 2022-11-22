Падение ВВП России в 2022 году может составить 3%

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года может составить 3,1%, сказал ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.



Он отметил, что прогноз ВЭБ.РФ отличается от прогноза Миэкономразвития — 2,9%. В качестве драйверов развития он обозначил сферы сельского хозяйства и строительства. По словам экономиста, этот год «лучше, чем все ожидали».

Андрей Клепач упомянул, что, несмотря на существующие проблемы, наблюдается рост в химической отрасли. Более сложная ситуация фиксируется в области машиностроения.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявлял, что инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8—2,9%.

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП России на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся в апреле. В 2023 году, согласно прогнозу, ВВП России может снизиться на 2,3%, а не 3,5%. В январе, до начала конфликта на Украине и последовавших антироссийских санкций, фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2022 году на 2,8%, в 2023 году — на 2,1%.

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Маргарита Головатенко