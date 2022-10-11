МВФ ожидает падения ВВП России в текущем году на 3,4%

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП России на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся в апреле. Об этом сообщается в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis).

В 2023 году, согласно прогнозу, ВВП России может снизиться на 2,3%, а не 3,5%. В январе, до начала конфликта на Украине и последовавших антироссийских санкций, фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2022 году на 2,8%, в 2023 году — на 2,1%.

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МВФ оставил без изменения свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2022 году — 3,2%. На 2023 год оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле, пишет «Интерфакс».

Министр экономического развития России Максим Решетников в сентябре сообщал, что спад ВВП страны по итогам этого года может составить 2,9%. В 2030 году ведомство в базовом сценарии ожидает роста ВВП России на 17% по отношению к 2021 году.



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Татьяна Леухина