В «Росэнергоатоме» доложили о продолжающемся обстреле Запорожской АЭС

Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

— Обстреливали не только вчера, но и сегодня, обстреливают вот прямо сейчас. На данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность, — сказал он.

Тем не менее, советник сообщил, что в настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.



По его данным, ВСУ обстреляли на ЗАЭС спецкорпус №2 — там хранится свежее отработавшее ядерное топливо. Кроме того, ВСУ выпустили несколько снарядов в район площадки сухого хранилища ядерных отходов на АЭС, добавил Карчаа.

Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) два дня назад принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах. По информации источников, текст резолюции, предложенный Финляндией и Канадой, одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих. Россия и Китай проголосовали против.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова