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Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

14:30, 20.11.2022
Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Фото: Фото: wikipedia.org/Ralf1969

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Фото: ru.wikipedia.org

По информации Минобороны России, 19 ноября украинская артиллерия выпустила 11 крупнокалиберных снарядов по территории Запорожской АЭС. Затем, утром 20 ноября, войска страны дважды ее обстреляли.

— Так, в период с 09:15 до 09:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2, — заявили в ведомстве.

Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. В настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.

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Елизавета Пуншева
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