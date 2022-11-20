Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

Фото: ru.wikipedia.org

По информации Минобороны России, 19 ноября украинская артиллерия выпустила 11 крупнокалиберных снарядов по территории Запорожской АЭС. Затем, утром 20 ноября, войска страны дважды ее обстреляли.

— Так, в период с 09:15 до 09:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2, — заявили в ведомстве.



Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. В настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.

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Елизавета Пуншева