Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
По информации Минобороны России, 19 ноября украинская артиллерия выпустила 11 крупнокалиберных снарядов по территории Запорожской АЭС. Затем, утром 20 ноября, войска страны дважды ее обстреляли.
— Так, в период с 09:15 до 09:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три — попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса №2, — заявили в ведомстве.
Массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. В настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым