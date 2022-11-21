В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали двое детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 1 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Азнакаевском районе, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Вчера днем на трассе Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка Lexus столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Водитель первого автомобиля не выбрал дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения. После удара Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

Троих пассажиров «Лады» доставили в медсанчасть ПАО «Татнефть». Среди пострадавших было двое детей 2009 и 2013 годов рождения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, вчера старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что надзорное ведомство также организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с данным ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.



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Максим Кокунин