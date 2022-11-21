В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали двое детей
В Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 1 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Азнакаевском районе, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
Вчера днем на трассе Азнакаево — Тумутук — Кук-Тяка Lexus столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Водитель первого автомобиля не выбрал дистанцию, обеспечивающую безопасность дорожного движения. После удара Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
Троих пассажиров «Лады» доставили в медсанчасть ПАО «Татнефть». Среди пострадавших было двое детей 2009 и 2013 годов рождения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, вчера старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что надзорное ведомство также организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с данным ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.
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