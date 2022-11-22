В Казани новогодние корпоративы стали на 275% популярнее по сравнению с прошлым годом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По данным «Авито Услуг», в России по сравнении с прошлым годом спрос на услуги по организации новогодних праздников вырос более чем в 2 раза. А в Казани — на 275%.



С 1 октября количество запросов на аренду площадок по России увеличилось на 132% по сравнению с прошлым годом. В среднем стоимость аренды начинается от 1 300 рублей в час.

Также транспортные компании предлагают на «Авито» микроавтобусы и автобусы, рассчитанные на разное количество пассажиров. Средняя стоимость одного часа поездки в Казани составила 750 рублей. Рост спроса составил +315%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также вырос спрос на услуги ведущих и составление программы мероприятия. С начала октября по России количество запросов на услуги ведущих корпоративов вырос более чем в 4,5 раза (+384%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в Казани спрос увеличился на 109%. В среднем услуги ведущих стартуют от 3 000 рублей в час по России. В Казани средняя цена составила 1500 рублей в час.

Спрос на фото- и видеосъемку за октябрь вырос на 165%. Средний ценник на услуги фотографа в Казани начинается от 2000 рублей в час и растет в зависимости от уровня портфолио специалиста.

В целом средняя стоимость банкета в Казани может начинаться от 1500 рублей на человека.

Напомним, провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в Казани, это 24% респондентов. Еще 21% хотят устроить корпоративную встречу в ресторане. Собраться за городом с коллегами планируют 2%.

Вместе с этим из-за сложной экономической ситуации каждая девятая компания отказалась от корпоративов. В 9% компаний не принято отмечать новогодний праздник с коллегами. 33% компаний еще принимают решение по поводу проведения мероприятия.

В ходе исследования также выявили, что новогодних праздников в ресторане будет немного, по сравнению в 2013, 2016 годами. Тогда каждая вторая компания отмечала Новый год в подобном заведении. В этом году большую часть новогодних корпоративов будут устраивать в офисах.

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Диана Фатыхова