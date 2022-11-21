КАМАЗ планирует локализовать кабину грузовиков последнего поколения к марту 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

КАМАЗ планирует полностью локализовать производство кабины грузовиков нового поколения К5 к марту 2023 года, об этом сообщил Сергей Когогин в интервью изданию «Вести КАМАЗа».



Сам каркас кабины уже локализован, сейчас идет работа над локализацией деталей интерьера, сказал он.

Предприятие планирует производить грузовики поколения К4 по меньшей мере в течение всего 2022 года. Полная локализация сборки грузовиков К5 компанией запланирована в первом квартале 2023 года.

В ноябре ПАО «КАМАЗ» консолидировало 100% долей российского совместного предприятия с германским концерном ZF Friedrichshafen AG — речь о ООО «ЦФ Кама», которое было создано в Набережных Челнах в 2005 году. До 9 ноября ZF принадлежали 51% долей в СП, 49% — КАМАЗу.

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Маргарита Головатенко