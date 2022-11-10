КАМАЗ консолидировал 100% СП с германской ZF по выпуску коробок передач

ПАО «КАМАЗ» консолидировало 100% долей российского совместного предприятия с германским концерном ZF Friedrichshafen AG — речь о ООО «ЦФ Кама», которое было создано в Набережных Челнах в 2005 году. До 9 ноября ZF принадлежали 51% долей в СП, 49% — КАМАЗу.

— Несмотря на принятое партнером решение, общество работает в плановом режиме, — сообщила компания в своем telegram-канале.

«ЦФ КАМА» производит 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid (9S1310 TO) и Ecosplit (16S1820 TO). Они могут использоваться для комплектации силовых агрегатов мощностью от 160 до 500 л.с.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в июне КАМАЗ завершил процесс официального «развода» с немецким производителем тормозных систем Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge, в партнерстве с которым управлял СП «Кнорр-Бремзе Кама». Камский автозавод выкупил у него 50%-ную долю, выплатив им номинальную сумму в 69,25 миллиона рублей уставного взноса в капитале СП. Правопреемник «Кнорр-Бремзе Кама» получил новое русское название: «КАМАЗ тормозные системы».

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