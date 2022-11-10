ВТБ намерен нарастить кредитование жилищного строительства

Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ в 2022 году более чем в 1,5 раза нарастит объем финансирования проектов жилой недвижимости, реализуемых клиентами среднего и малого бизнеса, по сравнению с началом года, сообщил 10 ноября на конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» в Казани руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.



Он отметил, что с начала года банк заключил кредитные соглашения с застройщиками на финансирование жилищных проектов в сегменте среднего бизнеса на сумму 172 млрд рублей — это на 10% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что в банке будет действовать 450 кредитных соглашений с застройщиками на 565 млрд рублей. В следующем году ожидается рост до 20% по числу договоров и 30% по объему финансирования. Площадь региональных проектов в портфеле банка составит до 10 млн кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конференции «Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности» 10 ноября приняли участие представители банка и застройщиков из Казани, Самары, Ижевска, Чебоксар, Тюмени, Орла, Тамбова, Краснодара, Уфы и Барнаула.

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Маргарита Головатенко