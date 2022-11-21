«Известия»: почти 10% российских компаний намерены урезать бонусы для сотрдуников в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около 10% компаний в России намерены в 2023 году сократить или полностью урезать бонусы для сотрудников, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».



Сейчас дополнительные преимущества сотрудникам предлагает лишь 71% работодателей. В следующем году 7% компаний хотят уменьшить их количество, а еще 2% — отказаться.

Среди бонусов, которые компании хотят сократить в следующем году, выплаты премий (об их получении сообщили 73% респондентов), компенсации затрат на связь (их предлагают 54% опрошенных), корпоративные мероприятия (39%), скидки на образование (31%), компенсации затрат на транспорт (29%) и участие в конференциях (28%), расходы на питание (22%), добровольное медицинское страхование (21%) и фитнес (11%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Две трети опрошенных работодателей не собираются выдавать новогодние премии подчиненным в этом году. По сравнению с прошлым годом новогодние премии будут выплачивать в два раза реже.



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Маргарита Головатенко