Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до -7 градусов
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Днем синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов.
В Казани температура воздуха составит от -4 до -6°С. В Набережных Челнах ожидается от -4 до -8°С.
Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана утром 21 ноября до 10.00 на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман.
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