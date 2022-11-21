Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до -7 градусов

Фото: tatarmeteo/ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного. Днем синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов.

В Казани температура воздуха составит от -4 до -6°С. В Набережных Челнах ожидается от -4 до -8°С.



Напомним, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана утром 21 ноября до 10.00 на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман.

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