Татарстанцев предупредили о сильном тумане 20 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане снова ожидается ухудшение погоды — на этот раз туман. Об этом жителей предупредили в Главном управлении МЧС России по республике.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана ночью с 22:00 и утром 21 ноября до 10:00 на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-восточный умеренный. Днем синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов.



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Илина Хакимова