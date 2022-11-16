Предельный рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря составит 9%

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельный рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря. Он составит 9%, сообщает Afanasy.biz.

Глава кабмина подписал соответствующее постановление. Оно вступит в силу 1 декабря 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, комплексная программа модернизации коммунального хозяйства в России на пятилетний период с прогнозом до 2030 года потребует не менее 4,6 триллиона рублей. При достаточном уровне финансирования обновят более 7 тыс. объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, а также более 260 тыс. км сетей.



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Елизавета Пуншева