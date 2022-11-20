«Рубин» опубликовал состав на игру с «Уфой»

Фото: ФК «Рубин»

Казанский ФК «Рубин» поделился стартовым составом на матч 19-го тура Первой лиги против «Уфы». Отметим, что это первый матч казанского клуба под руководством исполняющего обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева.

На этот раз с капитанской повязкой выйдет Илья Самошников.

Состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Нижегородов, Грицаенко, Самошников, Попов, Зотов, Дзагоев, Фамейе, Лисакович, Муллин.

В запасе: Беленов, Корец, Тесленко, Фаттахов, Моисеев, Косарев, Горбунов, Бакаев, Моторин.

Казанский «Рубин» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первенства Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в столице Татарстана.

Отметим, в сегодняшней игре (которая пройдет в Башкирии) из-за желтых карточек на прошлом матче не примут участие Руслан Безруков и Александр Мартынович.

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Илина Хакимова