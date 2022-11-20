Правительство окажет грантовую поддержку Всероссийскому центру для одаренных слепых детей

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство России окажет грантовую поддержку Всероссийскому центру для одаренных слепых детей, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться из бюджета, что позволит воспитанникам проживать в интернате и получать бесплатное питание. Мера принята в рамках государственной программы «Доступная среда».

Ежегодно на эти цели государство планирует выделять 60 млн рублей.

Единственный в своем роде Всероссийский центр для одаренных слепых детей открылся в Москве 1 сентября этого года. В центр каждый год будут зачислять талантливых и одаренных детей со всей России, прошедших конкурсный отбор. Обучение будет вестись с 7-го класса.

В центре также будет проводиться повышение квалификации педагогов, обучающих детей с нарушениями зрения, и апробация инновационных технологий сопровождения слепых обучающихся.

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Илина Хакимова