В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 13 человек

На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана, в результате которого погибли 13 человек, заявил замглавы правительства округа Лумаджанг Инда Ампервати.

Изначально сообщалось об одном погибшем, однако позднее обнаружили тела еще 12 человек. Поисковая операция продолжается. Кроме того, ожоги получили еще несколько десятков местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал.

Усиление активности вулкана зафиксировали в минувшую субботу.

В сентябре этого года извержение вулкана произошло и на Канарских островах. Региональные дороги перекрыли, а местных жителей стали эвакуировать. Извержение вулкана началось после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды.

Диана Жиленкова