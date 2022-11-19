В Ставропольском крае мобилизованные отработали стрельбу из РПГ-7В

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В рамках боевой подготовки мобилизованные в Ставропольском крае отработали методы тактического перемещения и стрельбу из РПГ-7В, сообщает Минобороны России.

— Бойцов обучали не просто метко попадать в цель, но и незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и прикрывать друг друга во время боя, — рассказали в ведомстве.

Согласно заготовленной легенде, враг находится на небольшом расстоянии от позиций российских военных. Для его уничтожения гранатометчик с помощником выдвигаются, используя местность для маскировки. Пока второй прикрывает товарища, первый заряжает и производит выстрел.

Также инструкторы показывают солдатам методы оказания первой медицинской помощи в условиях непрерывного ведения огня.

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Артем Гафаров