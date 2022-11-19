«Налоговые органы переходят на более понятное взаимодействие с плательщиками»

Сегодня на республиканском совещании руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин доложил о внедрении Единого налогового платежа и Единого налогового счета. По его словам, в этом году подписаны знаковые для налоговой и бюджетной систем законы. Единый налоговый счет вводится с 1 января будущего года, а единый налоговый платеж уже действует с 1 июля — его ввели для бизнеса в качестве альтернативной и упрощенной возможности оплатить налоги.

Спикер отметил, что предпосылки для нововведений назрели давно. В первую очередь, для быстрой, правильной и простой возможности уплаты налогов. По словам Сафиуллина, сегодня компании при уплате своих налоговых обязательств вынуждены подстраиваться под требования сложной системы бюджетного учета, которая содержит колоссальное количество реквизитов, а именно полторы тысячи кодов бюджетной классификации (КБК) и почти 21 тыс. муниципальных образований (ОКТЭМО). Кроме того у каждого налога свой срок уплаты. В результате, по статистике, каждый 15-й платеж заполняется с ошибками.

Фото: tatarstan.ru

Во-вторых, новшество позволит налогоплательщикам четко понимать свой баланс расчетов с государством, исключая ситуацию, когда одновременно имеется задолженность и переплата по различным налогам. В-третьих, это положительный международный и российский опыт — передает слова главы ведомства пресс-служба президента РТ.

— Таким образом, налоговые органы трансформируются и переходят на более качественное, а главное простое и понятное, взаимодействие с плательщиками, — отметил Марат Сафиуллин.



Мария Иванова