За сутки 99 жителей Татарстана заразились коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки 99 жителей Татарстана заразились коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 189 626 случаев, сообщает региональный оперштаб.

По данным на 19 ноября, вылечились от инфекции 152 человека, а общее число выздоровлений составляет 186 690 случаев. В больницах оказались 19 человек.

В общей сложности от COVID-19 скончались 2 006 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

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Артем Гафаров