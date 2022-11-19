Главное о коронавирусе на 19 ноября: растет заболеваемость гриппом, небольшая опасность «цербера»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Число зафиксированных случаев коронавируса в Татарстане достигло 189 527

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 99 человек. Всего на 19 ноября в республике зарегистрировано 189 626 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 186 690 человек, за минувшие сутки — 152. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 19 человек.



По данным на 19 ноября, в Татарстане зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы еще 19 человек. Всего в республике зарегистрировано 189 527 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 186 538 пациентов. Умерли от болезни за весь период 2 006 жителей республики. О последнем летальном исходе сообщалось 14 ноября.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Накануне замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что ситуация с коронавирусом на сегодня не вызывает какого-либо напряжения. Однако стали активнее сезонные ОРВИ. Прирост заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, составил 11%. На данный момент она выше эпидпорога на 13% — в основном прирост в категории взрослых.

В России зарегистрировали первый препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител

За последние сутки в России выявили 5 445 случаев коронавируса, выздоровел 6 621 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 531 012, а выздоровевших — до 20 939 481. Госпитализировали за сутки 1 063 человека. Умерли за сутки 62 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 391 395 человек.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что варианты «омикрона» BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») не вызывают у человека тяжелых форм заболевания. Вместе с этим болезнь, вызванная этими вариантами, может быть опасна для лиц с нарушенным иммунитетом и пожилых людей, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также получающих иммунодепрессивное лечение, добавил эксперт.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по COVID-19 в городе на сегодняшний день спокойная. При этом он отметил, что небольшой подъем заболеваемости все же имеется: «От 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше», — сказал он.

Доктор медицинских наук и заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом в стране в текущем эпидсезоне может вырасти в том числе на фоне снижения циркуляции коронавируса. По ее словам, ВОЗ также считает, что в мире может возникнуть эпидемия гриппа, «вплоть до пандемии», как за счет птичьего гриппа, так и вируса гриппа A(H3N2).

Фото: realnoevremya.ru

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. Мечникова» Виталий Зверев также считает, что заболеваемость гриппом в этом сезоне, по сравнению с прошлым, вырастет в том числе из-за снятия противокоронавирусных ограничений. Врач отметил необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и по сей день.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что доля гриппа в числе всех возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России составляет 10—14%. Так, по его словам, существует вероятность того, что коронавирус также скоро превратится в один из сезонных возбудителей респираторных заболеваний.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что существующие в России тест-системы могут выявлять варианты «омикрона» BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Как рассказал специалист, коронавирус «идет по закономерному пути», становясь более заразным, но менее патогенным (более легким по сравнению с предыдущими вариантами).

Фото: realnoevremya.ru

Жители Свердловской области смогут привиться от дифтерии, гепатита B, гриппа и коронавируса в новом дополнительном пункте вакцинации в ТЦ «Веер Молл» в Екатеринбурге. Ранее власти региона также закупили за счет бюджетных средств первые 300 тысяч насадок для вакцинации от COVID-19 интраназальным способом. Теперь гражданам доступна и новая версия защитной прививки.

В России зарегистрирован первый препарат против COVID-19 на основе моноклональных антител от AstraZeneca. Лекарство предназначено для защиты уязвимых групп пациентов, имеющих сопутствующие заболевания или получающих иммуносупрессивную терапию, а также с недостаточным иммунным ответом на вакцинацию.

Спецпредставитель США заразился COVID-19 во время СОР-27

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 637 610 475 раз, 6 620 015 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 301 472). На второй строчке — Индия (44 669 748), на третьей — Франция (37 508 185), на четвертой — Германия (36 205 405), на пятой — Бразилия (34 999 495).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 077 020). За ними следуют Бразилия (688 907), Индия (530 570), Россия (383 441, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри получил положительный результат теста на коронавирус во время конференции СОР-27, проходящей в Шарм-эш-Шейхе. В Госдепартаменте уточнили, что политик полностью привит, в том числе бустерной дозой, и испытывает легкие симптомы.

Фото: ru.wikipedia.org

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Максим Кокунин