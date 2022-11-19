Количество погибших на Сахалине увеличилось до семи

Фото: кадр видео

По словам губернатора Сахалинской области, количество погибших в результате взрыва жилого дома увеличилось до семи. Трое из них — дети. Сейчас, как заявляет глава региона, неизвестной остается судьба еще шести человек.

Напомним, буквально несколько минут назад сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека, сейчас же их количество увеличилось вдвое.

По одной из первых версий, причиной взрыва мог стать бытовой газ, однако глава региона заявил, что дом не был газифицирован. На месте продолжают работать экстренные службы и сотрудники Следственного комитета.

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Артем Гафаров