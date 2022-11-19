Маск сообщил о рекордном числе активных пользователей Twitter

Нынешний директор Twitter Илон Маск заявил, что число активных пользователей социальной сети снова достигло рекордного уровня. Но конкретных цифр он так и не назвал.

— И... мы только что снова побили рекорд по числу пользователей Twitter, — написал предприниматель на своей странице.



Интернет-портал The Verge 7 ноября со ссылкой на внутренний документ Twitter сообщил, что ежедневный прирост числа монетизируемых пользователей соцсети достиг рекордного уровня за первую неделю руководства Маска. По данным портала, ежедневный рост количества монетизируемых пользователей увеличился на 20%.

Новый владелец социальной сети и одноименной компании Twitter Илон Маск заявил, что возобновление продажи подписок Twitter Blue решили отложить до 29 ноября.



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Илина Хакимова