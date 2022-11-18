Bloomberg: страны G7 намерены определить предельную цену на нефть из России 23 ноября

Страны G7 хотят объявить ценовой предел для нефти из России 23 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



— Ожидается, что администрация Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября, — приводит выдержку из материала агентства RT.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что власти США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Согласно их информации, при вычислении предельной стоимости энергоресурса Вашингтон учитывает, что она должна покрыть производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти даже после введения потолка цен на энергоресурсы.



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Маргарита Головатенко