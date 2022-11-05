Блинкен считает, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения ценового потолка
Россия сохранит интерес к экспорту нефти даже после введения потолка цен на энергоресурсы, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен.
По его словам, Москве для поддержания функционирования своей экономики необходимо экспортировать энергоносители, сообщает «РИА Новости».
В конце октября Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что власти США хотят установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Согласно их информации, при вычислении предельной стоимости энергоресурса Вашингтон учитывает, что она должна покрыть производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым