В Ассоциации АТП Татарстана объяснили причины горящих автобусов в Казани — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Второе ПАТП Казани обслуживает треть маршрутов города. В их парке — 270 автобусов. Ежедневно перед выездом на маршрут каждый автобус проходит утренний осмотр, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По слова технического директора МУП ПАТП-2 Ильнура Айгильдина, при обнаружении серьезной поломки на утреннем осмотре машина отправляется на ремонт, а водитель выезжает на маршрут на другом подготовленном автобусе. Транспорт проходит техобслуживание каждые два месяца, раз в полгода — тщательное обследование с разбором ходовой части. Однако частые осмотры не могут гарантировать отсутствия внештатных ситуаций, заявили в ПАТП.

29 октября на выезде из Казани за считанные минуты полностью сгорел автобус, принадлежавший второму ПАТП. Второй случай произошел на прошлой неделе. В обоих случаях пассажиров внутри не было.

— Давайте рассмотрим на простом примере — у каждого есть мобильный телефон, у которого есть срок эксплуатации. Вы, конечно, хотите продлить срок эксплуатации, если какая-то деталь выходит из строя, вы ее заменяете… В один прекрасный момент телефон отказывает и вы уже ничего не можете сделать — то есть произошла внештатная ситуация, — привел аналогию председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

В причинах возгорания общественного транспорта в Казани разбирается прокуратура. Череда похожих историй была и в 2020-ом — тогда за ноябрь-декабрь автобусы загорелись три раза. Причинами были — неисправность отопителя и неисправность электропроводки.

Даже с учетом происшествий в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта Казань попала в топ-5 лидеров, набрав 69,2 балла и заняв 4-е место. Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей, на основании которых определялся общий рейтинг городов: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

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Маргарита Головатенко