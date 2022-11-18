В Казани вечером в пятницу наблюдаются пробки в 9 баллов

Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

В Казани вечером в пятницу наблюдаются пробки в 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на пр. Победы, ул. Петра Витера и просп. Ямашева, а еще перекрестке ул. Чуйкова и Ф. Амирхана. Движение на этих участках сильно затруднено.

Кроме этих участков, в пробках стоит почти весь центр: ул. Пушкина, ул. Лево-Булачная, ул. Бурхана Шахиди, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Карла Маркса, ул. Дзержинского, ул. Татарстан.

Также «красные» участки — на ул. Вишневского, ул. Гвардейской, ул. Аделя Кутуя, ул. Н. Ершова, ул. Ломжинской, ул. Сахарова, ул. Аграрной, на Мамадышском тракте, Сибирском тракте, ул. Максимова, ул. Копылова.

8-балльные пробки наблюдались в столице Татарстана сегодня утром. Самые значительные заторы были на ул. Габдуллы Тукая, ул. Роща Фрунзе, ул. Лево-Булачной, ул. Николая Ершова, ул. Фатыха Амирхана, ул. Гвардейской, ул. Рихарда Зорге, ул. Дубравной и пр. Победы.

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Маргарита Головатенко