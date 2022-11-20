В Казани домашний чак-чак почти в полтора раза дешевле готового

Фото: Максим Платонов

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет подсчитал, сколько потратят жители Казани на домашний чак-чак. Так, шесть порций чак-чака по классическому рецепту будут стоить примерно от 260 до 324 рублей (в зависимости от скидок на продукты). При этом в магазине его можно приобрести в среднем за 443 рубля, что в 1,4 раза дороже.

Если купить товары с учетом акций, то скидка на мед достигает 28%, на муку — 27%, на растительное масло — 23%. Таким образом, стоимость татарского блюда уменьшится на 20%, а доставка заказа будет бесплатной.

Фото: Олег Тихонов

Как мы писали ранее: чак-чак уже давно и прочно укоренился в истории и культуре народа, и даже не в ранге национального угощения, а в статусе нематериального наследия. По крайней мере, в соответствующий реестр Татарстана, появившийся не так давно, классический рецепт чак-чака был внесен в первую очередь, одновременно с узорной вышивкой, хлебопечением, шитьем тюбетеек и другими национальными промыслами. Дмитрий Полосин, владелец Музея чак-чака в Казани, говорит:

— Мы относимся к чак-чаку как к нематериальному наследию татар, и через него мы раскрываем историю целого народа. Это больше, чем блюдо, это мостик, который мы перекидываем в глубину веков, рассказывая о культуре предков татар и о том, как видоизменялся их быт. Гостям нашего музея мы рассказываем и о том, как описывали Казань и быт татарского народа путешественники и иностранцы, которые оседали здесь (я, конечно же, имею в виду в первую очередь Карла Фукса, который оставил подробнейшие заметки о татарском быте). И, конечно, отражаем мифологию, в том числе и булгарскую, и говорим даже о том, как чак-чак отражался в моде на одежду и украшения. Так что чак-чак — это своеобразный мостик, который через угощение позволяет рассказать о традициях и быте татарского народа.

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Диана Фатыхова