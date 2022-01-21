В Татарстане запустили реестр объектов нематериального культурного наследия

В Татарстане запустили информационную систему «Электронный реестр объектов нематериального культурного наследия РТ». В нем описаны технологии приготовления чак-чака, шитья тюбетеек, татарского искусства вышивания и другие, сообщили на заседании коллегии Министерства культуры республики.

Запущен реестр еще в 2021 году. Для каждого муниципального пункта создали свой рабочий кабинет, в котором представлено культурное наследие этого района или населенного пункта. Самое большое количество объектов представлено в каталоге Балтасинского района — 274 единицы.

На сегодня в реестре содержатся 50 объектов. Для каждого из них представлены фотографии, видео- и аудиоматериалы. Все зафиксированные объекты проходят экспертизу через экспертный совет по проведению госэкспертизы объектов, обладающих признаками объектов нематериального культурного наследия.

Кроме того, для включения в Федеральный реестр паспорта народных технологий изготовления традиционных татарских бытовых изделий, украшений и головных уборов, шитья, выпекания хлеба и национальных сладостей подготовили и направили на экспертизу.

Фото: Василий Иванов

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится аудиогид для путешествий на автомобиле «Юллар. Строки про дороги». Это будет гид по селам Высокогорского, Атнинского и Арского районов. Он даст возможность узнать о местных легендах, топонимике, природе, литературе и искусстве, просветительстве, а также расскажет актуальную информацию о достопримечательностях, кафе и зонах для отдыха.



Дарья Акимова