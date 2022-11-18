ВТОЦ включили в федеральный перечень экстремистских организаций

14 ноября 2022 года региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) был включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России. Теперь его деятельность запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану.

Решение Верховного суда Татарстана о ликвидации ВТОЦ вступило в законную силу 14 сентября 2022 года.

В период с 2019 по 2022 год активисты ВТОЦ привлекались к административной ответственности за экстремистские высказывания, допущенные в ходе публичных мероприятий, организованных объединением. В 2012 году один из лидеров ВТОЦ за распространение экстремистских материалов в интернете был осужден по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 января 2021 года на основании материалов Управления ФСБ по республике прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики административное исковое заявление о ликвидации ВТОЦ в связи с экстремистской деятельностью. 10 июня 2022 года Верховный суд удовлетворил административно исковое заявление прокуратуры.



Общественное объединение «Татарстанское региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр» входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность запрещена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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Маргарита Головатенко