Участники программы Excecutive MBA ВШКУ РАНХиГС посетили «Казаньоргсинтез»

Программа промышленного туризма казанского предприятия СИБУРа вызывает интерес разных слоев населения — сегодня «Казаньоргсинтез» посетили учащиеся программы Executive MBA «Евроменеджмент — Мастер делового администрирования для руководителей» факультета Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Визит состоялся в рамках выездного практического модуля, который охватывает несколько предприятий Республики Татарстан.

— Нам интересен опыт управления компанией, какие практики применяются, что делает их эффективными. Особенно в такое время, когда экономика переживает спад, — объяснил цель визита один из участников, менеджер по сбыту «Альфа-Бетон» Роман Браулов.

В ходе визита участники смогли узнать не только ответы на интересующиеся их вопросы в области администрирования, но и своими глазами увидеть производство и проникнуться в этот процесс. Для них была организована экскурсия с посещением двух заводов предприятия — завода полиэтилена низкого давления и завода поликарбонатов.

— Здесь в отличии от других площадок, которые мы посетили, более основательно подходят к вопросам охраны труда и безопасности. Нам провели вводный инструктаж, обеспечили средствами индивидуальной защиты. Это более правильный подход к организации производства, один из элементов культуры, который необходимо внедрять и продвигать, — поделился первыми впечатлениями уже в начале экскурсии Роман Браулов.

— Это очень интересно, когда ты приезжаешь в сферу деятельности, с которой раньше никогда не пересекался и смотришь, как она организована, начиная от охраны труда, заканчивая организацией производственных процессов и решением кадровых вопросов. В повседневности я бы вряд ли когда посетил завод СИБУРа, поэтому мне, в первую очередь, тут интересно все, — добавил Андрей Найденов, представляющий группу компаний Softline.

Предприниматель Павел Самохвалов выразил заинтересованность автоматизацией процессов, выстроенных на предприятии.

— Я не химик, меня больше впечатлили моменты касающиеся автоматизации процессов в рамках такого большого предприятия, взаимодействие между структурными подразделениями, насколько быстро происходит обмен информацией, — отметил он.