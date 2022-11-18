В Татарстане с начала года выросло количество браков на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала года в республике увеличилось количество браков на 5%, а количество разводов снизилось на 6%. Об этом сообщила на заседании Госсовета начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина.

По ее словам, у региона лучший показатель по соотношению числа разводов на 1 тыс. браков в Приволжском федеральном округе (ПФО), но точнее показатель не назвала. Нигматуллина отметила, что нет повода для беспокойства по поводу социального благополучия жителей Татарстана. Таким образом, она ответила на вопросы депутатов на эту тему.

«В Муслюмово на 40 браков приходится 40 разводов», — посетовал депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов. Напомним, что в начале года спикер Госсовета обратил внимание на рост числа разводов в республике. Тогда он отмечал, что количество разводов в 2021 году в республике выросло «почти на треть». В ответ глава управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина говорила, что количество браков выросло более чем на 27%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 297 разводов. Это на 4,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По количеству зарегистрированных в сентябре разводов Татарстан находится в Приволжском федеральном округе на 2-м месте. Лидирует Башкирия, где развелись за первый осенний месяц 1 572 пары.

В том же месяце в Татарстане брак зарегистрировали 3 534 пары. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Луиза Игнатьева