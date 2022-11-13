В Татарстане в сентябре выросло количество браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре 2022 года в Татарстане брак зарегистрировали 3 534 пары. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных в сентябре браков. На втором месте Башкирия (3 229), на третьем — Самарская область (2 584), на четвертом — Пермский край (2 550), на пятом — Нижегородская область (2 511).

Количество зарегистрированных браков выросло во всех регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего их число увеличилось в Марий Эл — на 67%. За сентябрь там поженилась 541 пара.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в Приволжском федеральном округе в сентябре зарегистрировали 23 247 браков. Это на 22% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Напомним, в Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 19 835 браков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 1,3%.



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Татьяна Демина