В Татарстане в сентябре сократилось количество разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 297 разводов. Это на 4,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Росстата.

По количеству зарегистрированных в сентябре разводов Татарстан находится в Приволжском федеральном округе на 2-м месте. Лидирует Башкирия, где развелись за первый осенний месяц 1 572 пары.

Число разводов уменьшилось в четырех из 14 регионов ПФО. Помимо Татарстана это Кировская область (-13,4%), Оренбургская область (-5,3%) и Ульяновская область (-0,7%).

В остальных регионах Приволжского федерального округа в сентябре зафиксировали рост числа разводов. Заметнее всего их количество по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года выросло в Удмуртии — на 34,6% (595 разводов).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в ПФО за сентябрь брак расторгла 10 991 пара. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, разводов в Татарстане за три квартала 2022-го зарегистрировали 10 786, что в 1,8 раза меньше, чем браков. По сравнению с январем — сентябрем прошлого года свидетельств о расторжении брака в республике выдали на 5,1% меньше.



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Татьяна Демина