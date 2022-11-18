Гособвинитель просит посадить на 23 года обвиняемого в убийстве экс-главы Тукаевского района

В Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу предполагаемого участника нижнекамской ОПГ «Мамшовские». За два убийства, покушение и незаконный оборот оружия гособвинитель Анвар Шакиров запросил для подсудимого Ильдара Нуруллина 23 года колонии строгого режима, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



По версии обвинения, двадцать лет назад Нуруллин входил в состав «Бамовских» — молодежного крыла нижнекамской группировки «Мамшовские» — и лично принимал участие в четырех тяжких преступлениях. Причем, на тот момент уже имел судимости за грабеж и кражу, полученные в 15 лет.

Нуруллину вменяют покупку двух пистолетов Макарова, а также расстрел в марте 2000 года лидера группировки «Вахитовские» Динара Валеева по указанию главы «Мамшовских» Александра Мамшова — за то, что Валеев не поддержал временный альянс лидеров двух крупнейших нижнекамских ОПГ и выступил против создания «общегородского общака». При этом нападении был также ранен водитель и соратник Валеева Ильдар Рахимзянов.

Кроме того, подсудимого обвиняют в убийстве начальника насосной станции АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» и бывшего главы Тукаевского района Алекса Хабибуллина, который в ноябре 2000 года был забит металлическими прутами, трубами и гвоздодером при выходе из подъезда своего дома в Набережных Челнах. Неизвестные в масках скрылись.

Позже в этом преступлении признался ранее судимый за наркотики, заявил, что причиной преступления стало отказ Хабибуллина платить за «крышу». Привлечение сознавшегося к уголовной ответственности закончилось его оправдательным приговором и лишь спустя долгие годы приоритетной для следствия стала другая версия: Хабибуллин в новой должности мешал «Мамшовским» воровать нефть путем незаконных врезок и устранить его поручили Нуруллину с иными членами ОПГ, не установленными следствием. По версии обвинения, подсудимый следил за неудобным начальником, чтобы подобрать удобное место и время, а в нужный момент лично указать соучастникам на объект нападения.

Вину подсудимый не признает. Его дело Верховный суд РТ рассматривает повторно. Первый процесс не успел дойти до прений — председательствующий судья усмотрел процессуальные нарушения в обвинительном заключении и вернул материалы в прокуратуру.