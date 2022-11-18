«КОС-Синтез» в рамках 7-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком» в Волгограде

Фото: пресс-служба КОС "Синтез"

Сегодня и завтра «КОС-Синтез» в рамках 7-го тура чемпионата России сыграет в гостях с волгоградским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Стоит отметить, что по итогам 6 туров регулярных матчей «КОС-Синтез» возглавляет рейтинг. Так, в копилке казанской команды 24 очка, с разницей мячей: заброшено 192, пропущено 84. Лидером рейтинга бомбардиров стал Адель Латыпов с 39 голами (на 8 опережает Ивана Васильева из «Спартака»).

Стоит отметить, что волгоградцы находятся на 2-м месте: 11 побед, 1 поражение. В 6-м туре они впервые в сезоне потеряли очки в гостях, в матче против астраханского «Динамо» СШОР. В составе «Спартака» 4 игрока в разное время выступавшие за казанские ватерпольные клубы: центр Владимир Нежинский, подвижный нападающий Степан Андрюков, воспитанники казанской школы водного поло Сергей Буланаев и Арслан Закиров.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

На прошлой неделе команда «КОС-Синтез» одержала победу над «Балтикой», счет игры — 12:14 (2:3, 3:2, 2:4, 5:5). Мячи у казанцев забросили Лазарев (3), Пронин (3), Латыпов (2), Деревянкин (1), Ярлыченко (1), Иванов (1), Сучков (1), Зиннуров (1), Дедович (1).

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Максим Кокунин