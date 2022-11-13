«КОС-Синтез» вновь одержал победу над «Балтикой» и возглавил турнирную таблицу

Фото: пресс-служба "КОС-Синтез"

Команда «КОС-Синтез» одержала победу над «Балтикой», счет игры — 12-14 (2-3, 3-2, 2-4, 5-5). Мячи у казанцев забросили Лазарев (3), Пронин (3), Латыпов (2), Деревянкин (1), Ярлыченко (1), Иванов(1), Сучков (1), Зиннуров (1), Дедович (1).

Игра прошла в Санкт-Петербурге. Несмотря на упорное сопротивление «хозяев ", казанские ватерполисты записали в свой актив 12 победу в сезоне.

Заводчане пропустили первыми. Дважды отыгрывались по ходу 1 периода, а в концовке вышли вперед. Гол со столба оформил Никита Деревянкин, 3-2. Второй игровой отрезок практически не отличался, но формально остался за «Балтикой», 5-5. Свой второй мяч в матче оформил Адель Латыпов.

В следующем периоде много работы было у Игоря Чиркова, которого буквально расстреливали бросками с разных углов и дистанцию. Три раза подряд реализовав лишнего, казанцы утвердили свое лидирующее положение. 9-7 за 1 период до конца встречи. В заключительном тайме «Балтика» пыталась отыграться, но голевую точку в матче поставил Никола Дедович. Финальная сирена запечатлела на табло 14-12 в пользу «КОС-Синтез».

Благодаря успешной игре, «КОС-Синтез» возглавил турнирную таблицу с отличным рекордом — 12 матчей/12 побед. Игры следующего 7 тура казанская команда также проведет на выезде. 18-19 ноября нашим соперником станет «Спартак Волгоград».

Фото: sintez-kazan.ru

Вчера команда «КОС-Синтез» также выиграла «Балтику» — 12-13 (1-3, 5-4, 5-5, 1-1). Мячи у казанцев забросили Латыпов (5), Лазарев (2), Деревянкин (1), Сучков (1), Одинцов (1), Дедович (1), Пронин (1), Ярлыченко (1).



«КОС-Синтез» одержал победу в стартовом периоде со счетом 3-1. После первой половины игры счет 6-7. В третьей четверти соперники забросили в ворота друг друга по пять мячей. 12-11 за одну четверть до конца матча.

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Максим Кокунин