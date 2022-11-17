Роскомнадзор будет направлять иноагентам уведомления об ограничении доступа к их ресурсам

Правительство России утвердило правила взаимодействия Роскомнадзора с иностранными агентами. Также были утверждены ограничения и возобновления доступа к их информационным ресурсам, передает ТАСС.

Согласно новым правилам, Роскомнадзор теперь будет уведомлять иноагентов об ограничении доступа к их ресурсам. РКН, в свою очередь, должен оповещать об этом не позднее трех рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Отмечается, что в уведомлении должны быть: реквизиты запроса, сведения о ресурсе, данные о нарушениях законодательства, указанные в запросе и послужившие основанием для ограничения доступа.

Нововведения приняты в развитие нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Законопроект обобщил все действовавшие нормы законодательства об иноагентах, а также ввел ряд некоторых новых положений. Закон приняли в июле, вступит в силу он уже с 1 декабря. Тогда же начнет действовать и постановление, оно будет оставаться в силе 6 лет.

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В законе подчеркивается, что РКН имеет возможность направлять уведомление иноагенту уведомление «любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение» этой информации. Например, это разрешается делать через «провайдера хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационного ресурса».

Помимо этого, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса Роскомнадзор уведомляет оператора связи о сайте, доступ к которому нужно ограничить. Как только оператор получает данную информацию, доступ к ресурсу должен быть незамедлительно ограничен.

Нововведения также позволяют иноагентам обратиться в РКН с просьбой возобновить работу портала, если все нарушение будут устранены.

Сайт должен заработать в нормальном режиме не дольше, чем за 30 рабочих дней с момента поступления обращения в РКН. Но самое главное — соблюдение условия, что все нарушения устранены.

В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России. Согласно закону, иностранным агентом могут признать российское или иностранное юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица, а также физическое лицо, независимо от его гражданства.



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Илина Хакимова