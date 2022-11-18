Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -5 градусов
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода и снег, местами сильный, сообщает Гидрометцентр по республике.
В отдельных районах на территории региона пройдет метель. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым