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Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -5 градусов

06:20, 18.11.2022
Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода и снег, местами сильный, сообщает Гидрометцентр по республике.

В отдельных районах на территории региона пройдет метель. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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