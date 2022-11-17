Ак Барс Банк вошел в рэнкинг ESG-прозрачности «Эксперт РА»

Ак Барс Банк вошел в рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний и банков «Эксперт РА». Методология «Эксперт РА» по оценке ESG-прозрачности компаний включает в себя четыре блока, из которых складывается итоговый показатель. Первые три сформированы по основным трем компонентам ESG, где аналитиками оценивался уровень раскрытия информации о влиянии компании на окружающую среду (фактор «E»), общество (фактор «S») и о качестве корпоративного управления (фактор «G»). Четвертый блок охватывает стандарты нефинансовой отчетности.

Среди финансовых организаций в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний и банков «Эксперт РА» Ак Барс Банк занял 2-е место.

Рейтинговое агентство обращает внимание на то, что в 2022 году при составлении рэнкинга были добавлены новые показатели: воздействие на климат, несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований, инвестиции, мероприятия, социальная защищенность и профессиональное развитие сотрудников, раскрытие данных на платформе климатической отчетности (СDP).

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства «Эксперт РА» опубликована по ссылке.

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