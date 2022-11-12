МИД: Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки

Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки. В стране будут учитывать в том числе инициированные Украиной теракты в Крыму и Севастополе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



Он отметил, что при принятии решения страна должна учитывать ход реализации меморандума Россия — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.

— Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки, — приводит его слова «РИА Новости».

Он обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы».

ООН и Россия в пятницу обсудили продление продуктовой сделки. В ООН назвали переговоры конструктивными.



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Маргарита Головатенко