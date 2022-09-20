Ушел из жизни директор Дворца спорта Казани Ринат Муслимов

На 71-м году жизни скончался директор казанского Дворца спорта Ринат Муслимов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Во Дворце спорта Ринат Аскатович проработал более 24 лет, из них 16 лет в должности директора. За время работы его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также множеством ведомственных наград.

В пресс-службе Минкультуры Татарстана отметили, что Ринат Муслимов был автором многих песен татарстанских исполнителей, например, Нафката Нигматуллина, Зарины Хасаншиной, Гульнары Тимерзяновой. Среди самых известных песен — «Пусть дома не будет метели», «Прости».

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Татьяна Леухина