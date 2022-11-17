«Казаньоргсинтез» направит 1 млрд руб. на модернизацию очистных сооружений

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Казаньоргсинтез» проводит масштабную реконструкцию очистных сооружений цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод (НиОПСВ). Как стало известно «Реальному времени», в 2023 году на реализацию проекта КОСом будет направлено порядка 0,2 млрд рублей. Программа продлится еще четыре года с поэтапной реконструкцией и дополнительными инвестициями до 0,8 млрд рублей.



«Это очередной этап экологических мероприятий и обновления очистных сооружений предприятия. За последние четыре года «Казаньоргсинтез» направило значительные инвестиции в обновление очистных сооружений — в общей сложности более полумиллиарда рублей», — сообщили в компании.

На сегодняшний день очищенные стоки «Казаньоргсинтеза» нормируются по 17 показателям, из которых по 14 требования жестче, чем к водопроводной питьевой воде. По некоторым показателям качество исходной воды в Волге уже превышает требования, которые предъявляются к очищенным стокам.

«Целевые параметры реконструкции и детальная программа мероприятий формируется в постоянном взаимодействии с Волжско-Камским управлением Росприроднадзора», — прокомментировали в «Казаньоргсинтезе».