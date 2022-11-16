Жители Казани могут стать «новогодним голосом» в казанских автобусах

Впервые у каждого казанца есть возможность поздравить родных, друзей, близких и миллионный город с праздником непосредственно в общественном транспорте и стать «новогодним голосом в казанском автобусе». Об этом «Реальному времени» сообщили в Ассоциации АТП РТ.

С начала года в городских автобусах уже совершили поездки более 112 млн пассажиров.

Для того, чтобы принять участие в акции, всем желающим необходимо придумать оригинальное поздравление с Новым годом в прозе, в стихах или даже спеть. Записать это на аудио (длительность не более 45 секунд), а затем отправить файл не позднее 1 декабря на почту Ассоциации АТП РТ atprt2019@yandex.ru. Участие в акции — бесплатное.

В теме письма необходимо указать «Новый год», а в самом письме коротко рассказать о себе и оставить контактный телефон, чтобы была возможность с вами связаться и пригласить на открытие новогодних маршрутов.



Казань вошла в число лидеров рейтинга городов России и ближнего зарубежья по числу бронирования жилья на Новый год — средняя цена аренды увеличилась за год на 34% (до 4 947 рублей).



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Илина Хакимова