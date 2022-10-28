Казань стала одним из лидеров по числу бронирований жилья на Новый год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань вошла в число лидеров рейтинга городов России и ближнего зарубежья по числу бронирований жилья на Новый год, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Суточно.ру.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, где средняя цена аренды увеличилась за год на 19% — до 4 500 рублей за сутки. Далее идут Москва — на 12% (до 4 951 рубля) и Казань на 34% (до 4 947 рублей).

Четвертое место в данном рейтинге досталось Минску, а пятое — Сочи. Также, как уточняют аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, в десятку популярных городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок (Красная Поляна) и Кировск.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, столица Татарстана также вошла в топ-20 наиболее востребованных туристических направлений на ноябрьские праздники. Лидером по количеству бронирований отелей стал Санкт-Петербург, следом идут Москва, Сочи, Казань, Калининград и Красная Поляна.

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Максим Кокунин