Пенсионерка из Казани передала мошеннику 100 тысяч рублей для «попавшей в ДТП дочери»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

80-летняя жительница Советского района Казани отдала 100 тысяч рублей мошеннику, поверив, что ее дочь попала в ДТП, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



Сотрудники полиции задержали 18-летнего курьера, забравшего деньги у пенсионерки. В содеянном он раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ).

На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Полицейские выяснят его причастность к аналогичным инцидентам, произошедшим в столице Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

3 ноября пенсионерка из Альметьевска отдала 600 тысяч рублей мошенникам, которые убедили ее в том, что по вине внучки произошло ДТП. По легенде внучка перебегала проезжую часть в неустановленном месте и по ее вине произошла авария, в которой владелец автомобиля получил травмы и попал в больницу. По словам аферистов, на его лечение требовалось 600 тысяч рублей. Они запретили пенсионерке с кем-либо общаться и дали всего несколько минут на сбор необходимой суммы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко