Альметьевская пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей, чтобы помочь внучке, «устроившей ДТП»

Пенсионерка из Альметьевска отдала 600 тысяч рублей мошенникам, которые убедили ее в том, что по вине внучки произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По легенде внучка перебегала проезжую часть в неустановленном месте и по ее вине произошла авария, в которой владелец автомобиля получил травмы и попал в больницу. По словам аферистов, на его лечение требовалось 600 тысяч рублей. Они запретили пенсионерке с кем-либо общаться и дали всего несколько минут на сбор необходимой суммы.

Услышав такое, 86-летняя местная жительница испугалась и не стала звонить ни внучке, ни остальным родственникам. Сбережения были дома, и подъехавший через 10 минут курьер забрал деньги. После этого к заявительнице заехала дочь, и пенсионерка рассказала ей о случившемся. Женщины позвонили внучке и убедились в том, что с ней все в порядке.

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам курьер был задержан. Им оказался 27-летний житель Альметьевска. Выяснено, что подозреваемый в одном из мессенджеров подписался на канал, в котором предлагалась подработка. «Работодатели» предложили ему забрать деньги и перечислить их на специальный счет. Кроме того, 48 тысяч рублей они разрешили оставить себе.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре этого года пенсионерка из Казани также перечислила 300 тысяч рублей мошенникам, которые по телефону убедили ее в том, что внучка попала в аварию.



После того как 91-летняя заявительница передала деньги курьеру, с ней связался «адвокат», который заявил, что ее внучке помогут. Однако позднее пенсионерка связалась с родственницей — та была в полном порядке. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.



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Максим Кокунин